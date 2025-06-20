Тарас Тополя удивил, какими были его отношения перед браком: "Первый секс был с двумя девушками"

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

Реклама

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, ранее рассекретил свои обязанности в составе войска, поделился откровенными подробностями личной жизни.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко артист вспомнил, каким был его первый сексуальный опыт и его отношения до знакомства с женой - певицей Еленой Тополей. Так, музыкант не скрывает, что до знакомства с Еленой он не имел длительных отношений, но много экспериментировал в сексе. После такого опыта, по словам Тополи, он стал готов к дальнейшим серьезным отношениям с будущей женой.

"У меня не было отношений больше, чем три месяца, до Лены. У меня было много разных отношений. Мой первый секс был в 14 лет с двумя девушками. Это был очень интересный опыт. Как таковых серьезных отношений у меня не было до Лены, но было много секса разного - сногсшибательного, стремного, какого хочешь... И я насытился. И когда я пришел к отношениям с Леной, а у нас они начинались с дружбы, то мне было достаточно просто в это зайти, даже с точки зрения "а ну, смогу ли я?". Это просчитанная история в том, что если я уже решил, то я вообразил, что это все уже навсегда. И да, я дал слово, и его держу", — поделился артист.

Реклама

Тарас и Елена Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Артист также с уважением вспомнил о своей маме Лесе, которая дала ему четкие ценностные ориентиры - быть честным в отношениях и не стесняться говорить о собственных желаниях, в том числе и в сексуальной жизни. По словам Тополи, именно эти установки стали важной основой гармонии в его супружеской жизни.

"Мама Леся меня воспитала в определенных морально-этических рамках. Это первая вещь, которую она мне дала - будь честным в отношениях, говори, как есть. Вторую вещь, которую она мне дала - проявляй свои желания. В частности, желание не только в отношениях, как к тебе относиться, а желание в постели, фантазии. Она мне это буквально говорила: "Когда ты найдешь жену, то это очень важная часть семейной жизни", - добавил певец.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Напомним, ранее Тарас Тополя откровенно рассказал о полученных во время службы на фронте травмах. Это до сих пор негативно влияет на состояние здоровья музыканта.

Реклама