Тарас Тополя удивил своей реакцией на вопрос о разводе: "Учите юриспруденцию"

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя после развода с женой певицей Еленой Тополей впервые принял участие в большом сборном концерте, где выступили десятки артистов.

Это произошло во время записи концерта "Музична платформа України", который покажут по ТВ в новогодние праздники. Сразу после выступления Тарас Тополя появился на "красной дорожке" вместе с коллегами-музыкантами из своего коллектива. Это было первое появление Тополи в публичном пространстве после новостей о его расставании с женой. Поэтому ведущая проекта "Наодинці з Гламуром" Анна Севастьянова попыталась узнать из первых уст о ходе дела по разводу. Но реакция артиста была немного неожиданной. Более того, он начал убегать от журналистки и поспешно покинул "красную дорожку", хотя до этого активно позировал фотографам.

"У меня нет времени. Прошу прощения. Вы меня о разводе будете спрашивать? Тогда никакой комментарий я вам не дам. Все комментарии относительно нашего развода — в нашей публикации. Она исчерпывающая и я ничего больше комментировать не буду", — отрезал певец.

Пост Тараса Тополи

На уточняющую просьбу ведущей прокомментировать волну слухов, а именно, правда ли, что именно Тарас Тополя подал в суд, он остро ответил: "Учите юриспруденцию. Для того чтобы развестись, нужно подать в суд. Это стандартная процедура".

▶️ Полный выпуск можно посмотреть по этой ссылке: ТОПОЛЯ впервые комментирует ход развода, ПОЛЯКОВА угрожает ЕФРОСИНИНОЙ, а ВОЛКАНОВ лишился работы

