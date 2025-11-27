- Дата публикации
Тарас Тополя в первый юбилей сына-красавца показал его и очаровал, как он подрос
Артист выразил свою гордость за такого сына.
Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя и его жена певица Елена Тополя празднуют день рождения сына Марка. Сегодня, 27 ноября, ему исполнилось 10 лет.
По этому случаю музыкант посвятил сыну трогательную публикацию. Тарас адресовал ему теплые слова и показал недавнее фото с именинником. На кадре заметно, как 10-летний мальчик уже подрос и изменился. При этом звезда в юбилей Марка добавил, что гордится им.
«10. Этот невероятно талантливый, умный мужчинка разменял сегодня свой первый десяток. Поздравления приветствуются», — написал звездный отец.
В комментариях поклонники принялись поздравлять звездную семью и желать Марку всего наилучшего.
Поздравляем вашего талантливого и красивого мужчину! Пусть растет здоровым, успешным и мирного неба!
Поздравляю! Счастливого и мирного детства. Успехов во всех начинаниях
Поздравления всей семье
