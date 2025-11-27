Тарас Тополя в первый юбилей сына-красавца показал его и очаровал, как он подрос

Тарас Тополя с женой и сыновьями / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя и его жена певица Елена Тополя празднуют день рождения сына Марка. Сегодня, 27 ноября, ему исполнилось 10 лет.

По этому случаю музыкант посвятил сыну трогательную публикацию. Тарас адресовал ему теплые слова и показал недавнее фото с именинником. На кадре заметно, как 10-летний мальчик уже подрос и изменился. При этом звезда в юбилей Марка добавил, что гордится им.

«10. Этот невероятно талантливый, умный мужчинка разменял сегодня свой первый десяток. Поздравления приветствуются», — написал звездный отец.

Реклама

Тарас Тополя с сыном / © instagram.com/tarastopolia

В комментариях поклонники принялись поздравлять звездную семью и желать Марку всего наилучшего.

Поздравляем вашего талантливого и красивого мужчину! Пусть растет здоровым, успешным и мирного неба!

Поздравляю! Счастливого и мирного детства. Успехов во всех начинаниях

Поздравления всей семье

Напомним, недавно Тарас Тополя показал свою маму-красавицу на публике. Леся Васильевна рассказала об их традиционных семейных блюдах и без чего не обходится их домашний праздничный стол.