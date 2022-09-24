Тарас Тополя в военной форме похвастался фото с президентом Украины Владимиром Зеленским

Недавно вернувшийся с передовой певец Тарас Тополя поделился в своем Instagram фотографией с Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

На фото исполнитель позировал вместе с лидером страны в военной форме, а Ермак похвастался патриотической футболкой с контуром Украины и надписью: "Это мой дом".

Тарас Тополь с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Киев. Утро — двести тринадцатое. Настроение — бодрое. Месяц — приготовили черные пакеты. Седьмой месяц войны "за три дня". Стоим, боремся! Потому что Украина — это наш дом", — подписал фотографию Тарас.

Зачем лидер музыкальной группы встречался с президентом Украины, Тарас Тополя пока не рассказал. Фотография очень подняла настроение поклонникам исполнителя.

Спасибо, Тарас! Почему это фото для меня очень много значит!

Прекрасное фото...На настроение хорошее заряжает!

Крутезные ребята!

Напомним, после визита Владимира Зеленского в деоккупированный Изюм Тарас Тополя обратился к россиянам.

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