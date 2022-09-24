Тарас Тополя в военной форме похвастался фото с президентом Украины Владимиром Зеленским

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя встретился с Владимиром Зеленским.
Недавно вернувшийся с передовой певец Тарас Тополя поделился в своем Instagram фотографией с Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.
На фото исполнитель позировал вместе с лидером страны в военной форме, а Ермак похвастался патриотической футболкой с контуром Украины и надписью: "Это мой дом".
"Киев. Утро — двести тринадцатое. Настроение — бодрое. Месяц — приготовили черные пакеты. Седьмой месяц войны "за три дня". Стоим, боремся! Потому что Украина — это наш дом", — подписал фотографию Тарас.
Зачем лидер музыкальной группы встречался с президентом Украины, Тарас Тополя пока не рассказал. Фотография очень подняла настроение поклонникам исполнителя.
- Спасибо, Тарас! Почему это фото для меня очень много значит!
- Прекрасное фото...На настроение хорошее заряжает!
- Крутезные ребята!
Напомним, после визита Владимира Зеленского в деоккупированный Изюм Тарас Тополя обратился к россиянам.
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