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Тарас Тополя в военной форме похвастался фото с президентом Украины Владимиром Зеленским

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Тарас Тополя в военной форме похвастался фото с президентом Украины Владимиром Зеленским

Тарас Тополь / Фото: instagram.com/antytila_official

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя встретился с Владимиром Зеленским.

Недавно вернувшийся с передовой певец Тарас Тополя поделился в своем Instagram фотографией с Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

На фото исполнитель позировал вместе с лидером страны в военной форме, а Ермак похвастался патриотической футболкой с контуром Украины и надписью: "Это мой дом".

Тарас Тополь с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком / © instagram.com/tarastopolia
Тарас Тополь с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Киев. Утро — двести тринадцатое. Настроение — бодрое. Месяц — приготовили черные пакеты. Седьмой месяц войны "за три дня". Стоим, боремся! Потому что Украина — это наш дом", — подписал фотографию Тарас.

Зачем лидер музыкальной группы встречался с президентом Украины, Тарас Тополя пока не рассказал. Фотография очень подняла настроение поклонникам исполнителя.

  • Спасибо, Тарас! Почему это фото для меня очень много значит!
  • Прекрасное фото...На настроение хорошее заряжает!
  • Крутезные ребята!

Напомним, после визита Владимира Зеленского в деоккупированный Изюм Тарас Тополя обратился к россиянам.

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Дата публикации
Просмотры
1096
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