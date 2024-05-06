Тарас Тополя восхитил редким фото с женой и заметно подросшими сыновьями и дочерью

Солист группы "Антитела", певец Тарас Тополя обычно не очень охотно делится семейным контентом и в основном держит его подальше от посторонних глаз.

Однако в большой праздник Пасха исполнитель сделал исключение. В своем Instagram певец опубликовал милое фото с женой, певицей Еленой Тополею, и сразу тремя детьми.

На снимке семейство мило позировало во дворе на фоне сине-желтого флага. Елена Тополя держала 3-летнюю Машеньку на руках. Тем временем 11-летний Роман и 8-летний Марк шутливо прижали пасхальные яйца к глазам. А вот Тарас Тополя делал семейное селфи.

Тарас Тополя с женой и детьми / Фото: instagram.com/tarastopolia

В сообщении под фото музыкант поздравил всех подписчиков с Пасхой.

"Христос воскрес! Каждый день благодарю Творца за то, что живы, что вместе, что имеем силы бороться и боремся. Верю в нас. Всех с праздником светлой Пасхи!" – написал музыкант.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как знаменитости поздравляли украинцев с Пасхой. Также в подборке можно посмотреть, как звезды провели праздник.

Читайте также: