Тарас Тополя впервые показал лицо дочери и подтвердил, что займет кресло жюри нацотбора

Артист прокомментировал свою победу в голосовании за жюри нацотбора на "Евровидение-2023"

Украинский исполнитель, лидер группы "Антитіла", Тарас Тополя отреагировал на результаты голосования за жюри Национального отбора на "Евровидение-2023".

В частности, артист подтвердил, что займет кресло судьи. Также музыкант посоветовал украинцам готовиться к финалу Национального отбора и активно голосовать за своих фаворитов.

"Благодарю всех, кто отдал свой голос! Ценю! Постараюсь отвечать ожиданиям. Думаю, вы понимаете, что это была лишь репетиция. Готовьте телефоны для более масштабных опросов, в которых примут участие уже миллионы", — отметил музыкант.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Кроме этого, Тополя показал фото со своей дочерью, где впервые засветил лицо Марии. Правда, девочка была в солнцезащитных очках.

"А вот мое самое дорогое в мире жюри уже давно в правильном кресле. Бесстрастное, модное и суровое", — поделился Тополя.

Тарас Тополя с дочерью / Фото: instagram.com/tarastopolia

Отметим, организаторы нацотбора обнародовали результаты народного голосования. Украинцы пожелали, чтобы участника "Евровидения-2023" от Украины выбирали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.

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