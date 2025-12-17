Тарас Тополя впервые после развода с Еленой Тополей появился на публике с их сыновьями

Тарас Тополя с сыновьями / Фото: Анастасия Теликова

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя после развода с женой, певицей Еленой Тополей, впервые появился на публике с сыновьями.

На днях в одном из киевских кинотеатров состоялся премьерный показ третьей части фэнтези "Аватар: Пламя и пепел" от канадского режиссера Джеймса Кэмерона. Событие посетило немало украинских звезд. Одним из последних на "красной дорожке" появился артист Тарас Тополя. Исполнитель прибыл не сам, а компанию ему составили сыновья Роман и Марк.

Артист отказался общаться с журналистами ТСН.ua, но активно позировал фотографам. Мальчики заметно подросли и находились в отличном настроении, как, кстати, и их звездный отец, который охотно делал селфи с поклонниками, которые его узнавали.

Отметим, "Аватар: Пламя и пепел" - третья часть франзиша Джеймса Кэмерона "Аватар". В ленте речь пойдет о новой угрозе для Пандоры. Джейк Салли и его семья объединятся, чтобы вместе преодолеть проблемы. 18 декабря фильм стартует в украинском прокате.