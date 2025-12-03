Тарас Тополя впервые после развода вышел на связь и ответил на слухи о "хайпе" на этой теме

Тарас и Елена Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя впервые после громкой новости о разводе прокомментировал ситуацию и реакцию общества. Артист ответил на слухи о «пиаре на разрыве» и объяснил, что происходит на самом деле.

Так, Тарас и его жена, певица Елена Тополя, официально подтвердили, что после 12 лет брака подают на развод. В совместном заявлении они отметили, что никаких дополнительных комментариев о личном не будет. Но несмотря на это в Сети начали распространяться предположения, что пара якобы «хайпует» на теме разрыва ради собственных проектов.

Тарас впервые решил прокомментировать эти догадки вокруг и расставил точки над «і». Он объяснил, что таково следствие его с Еленой публичности. После этого музыкант сразу переключил внимание на творчество и дал понять, что его жизнь и работа продолжаются, несмотря на личные изменения. Он также вспомнил о Елене — коротко, но с уважением, подчеркнув, что желает ей успехов.

Тарас и Елена Тополи с детьми / © instagram.com/alyoshasinger

«Да, мы разводимся. Я уже давно привык к публичности и она имеет положительные и отрицательные стороны. Отношусь по-философски. „Антитела“ делают свое. Елене так же желаю успехов в творчестве и делать свое. Всем людям понравиться невозможно», — отметил артист в комментарии "Наше радио".

Отметим, ранее бывшие супруги заверили, что продолжат воспитывать троих детей вместе и уже мирно пришли к согласию относительно раздела имущества.

