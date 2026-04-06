Тарас Тополя впервые раскрыл правду о разводе и рассказал, жалеет ли об этом шаге

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя впервые после развода открыто рассказал о причинах завершения отношений с Еленой и поделился, остались ли чувства.

Музыкант вспомнил о совместной песне с Еленой, которую пара записала в начале широкомасштабного вторжения, но ее выпуск пока маловероятен. Тополя отметил, что этот материал остался как воспоминание о временах, когда они пытались держать творческие планы вместе.

«Эта песня была записана еще в первый год войны, но уже очевидно, что вряд ли она увидит свет», — рассказал музыкант в интервью Маричке Довбенко.

Развод стал неожиданностью даже для близких, ведь пара оставалась в контакте до последнего. Тополь добавил, что война сильно повлияла на их отношения, как и на жизнь миллионов украинских семей.

«Война изменила жизнь мою, и Елены и многих украинцев. Мы же не в вакууме живем», — пояснил лидер «Антител».

Когда журналистка поинтересовалась, остались ли у него чувства к бывшей жене, Тарас немного задумался. Он ответил в философском тоне, пытаясь объяснить сложность своих эмоций и смысл произошедшего.

«Все, что видишь вокруг, сделано из любви. Это единственная истина, все остальное — иллюзия. Любовь осталась, но мы движемся дальше», — заявил артист.

