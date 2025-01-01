Тарас Тополя впервые за длительное время показался с женой и сразу тремя заметно подросшими детьми

Фронтмен группы "Антитела", певец Тарас Тополя впервые за длительное время показался с женой Еленой Тополей и сразу тремя заметно подросшими детьми.

Семейный снимок исполнитель опубликовал по случаю Нового года. На фото семейство позировало в свитерах с зимним принтом, а за ними виднелась украшенная небольшая елка. К слову, Тарас Тополя делал селфи, Елена держала их дочь Машу на руках, а Марк и Роман улыбчиво смотрели в камеру. На фото можно хорошо рассмотреть, как дети супругов заметно подросли и изменились.

Тарас Тополя также поздравил поклонников с Новым 2025 годом. Артист отметил, что все испытания удастся пройти. Также артист пожелал, чтобы в 2025 году произошло главное – победа в войне и мирное небо над Украиной.

Тарас и Елена Тополи с детьми / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Мы на родной земле, дома, встречаем 2025 год со сжатыми кулаками. Главное – мы вместе, а значит все будет нормально, все пройдем, все переживем. А в промежутках между преодолением новых вызовов судьбы непреодолимые рационалисты тихонько верят и надеются на чудо. Потому что иначе – все, что происходит, вывезти просто нереально. Единства и победы желаем в новом году! Все будет Украина!" – поздравил поклонников с праздником артист.

Напомним, другие украинские звезды тоже поздравляли с Новым годом. Предлагаем посмотреть, что Павел Зибров, Оля Полякова, София Ротару и другие желали украинцам.

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