Тарас Тополя впервые за долгое время поделился солнечной фотографией с женой Alyosha

Певец Тарас Тополя поделился романтической фотографией со своей женой, исполнительницей Alyosha.

В своем Instagram музыкант опубликовал солнечное фото, на котором позировал вместе с любимой на фоне океана.

"Не Киев. Вечер — двести сорок седьмой. Настроение — люблю. Месяц — и расстояния не имеют значения", — подписал фотографию Тарас.

Тарас Тополя и Alyosha / Фото: instagram.com/tarastopolia

В комментариях под сообщением Alyosha также оставила свое нежное сообщение к мужчине: "И я тебя люблю, солнышко!".

Напомним, что в начале полномасштабной войны в Украине певица вместе с детьми уехала за границу. Сейчас Alyosha находится в США, где проживают родители Тараса. Дети музыканта даже пошли в школу и детский сад, впрочем все же мечтают вернуться в Украину.

Недавно Тарас Тополя впервые за восемь месяцев войны смог встретиться с тремя детьми и провести с ними хоть немного ценного времени.

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