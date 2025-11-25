Тарас Тополя впервые за долгое время показал свою маму-красавицу: семья приготовила блюда детства

Тарас Тополя с мамой

Реклама

Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя совершил редкий публичный выход со своей мамой Лесей Васильевной.

В такой компании исполнитель посетил кулинарное шоу "Вкус детства". Сначала Тарас поделился, что его детство ассоциируется с едой и развлечениями, которые заканчивались не всегда положительно. Его слова подтвердила и мама.

«На вкус детство… Точно была кровь, сбитые колени и локти. В моем детстве были уже газированные напитки, блюда мамы украинской кухни. Прошло детство в Киеве, где я и родился. Летом приезжал к бабушке в Винницкую область», — вспомнил Тарас.

Реклама

Тарас Тополя и его мама / © скриншот с видео

В свою очередь мама звезды взялась воспроизводить те же блюда из детства звездного сына. Леся Васильевна приготовила вертуту, жаркое, печенье на пиве под названием «хрустики» и вареники с картошкой и грибами, которые у звезды дома называют «паровыми полтавскими». И все это по особым рецептам, которые достигают детства Тараса, времен 90-х.

«Поскольку я родом из Надднестровья, то это была мамалыга, бигусы, вертуты. И одна из особенностей стола нашей местности — это сыр соленый. И соответственно Тарас тоже привык к этому», — поделилась Леся Васильевна.

Блюда мамы Тараса Тополя / © скриншот с видео

Блюда мамы Тараса Тополя / © скриншот с видео

В то же время певец признался, что собрать всю семью за одним большим столом удается довольно редко. Все из-за расстояния, которое разделяет их семью. Тем не менее, когда выпадает такая возможность, они всегда ею пользуются.

«Учитывая то, что семья у нас по всему миру разбросана, то не так часто, как хотелось бы. Но я скажу так, когда есть возможность выбрать заняться чем-то другим или собраться за семейным столом, то мы выбираем второе. К сожалению, это невозможно сделать за одним столом. Как правило, это на одном или на другом континенте. И эти блюда там есть», — отметил Тополя.

Реклама

Напомним, недавно певица Джамала впервые полностью показала самого младшего сына. Звезда сделала это в особенный для него день.