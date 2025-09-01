Тарас Тополя впервые за долгое время показался сразу с тремя детьми от экс-Alyosha

Тарас и Елена Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые за долгое время показался сразу с тремя детьми от жены, певицы Елены Тополи, у которой ранее был псевдоним Alyosha.

Супруги вообще не из тех, кто часто делится фото с детьми. Однако сейчас в школах встречают праздник 1 сентября - День знаний. Родители ведут детей в школу после длительных летних каникул, где у них торжественная линейка. Поэтому, Тарас и Елена Тополи тоже присоединились к этому действу.

Артисты отвели детей в школу. Правда, туда пока что ходят только сыновья супругов - 12-летний Роман и 9-летний Марк. Дочери исполнителей - Марии - всего пять лет, поэтому она пока в садике.

Реклама

Тарас и Елена Тополи с детьми / © instagram.com/tarastopolia

Все семейство надело праздничные наряды - белый вышитый верх, черный низ. У сыновей супругов были особые букеты - сине-желтые хризантемы, напоминающие флаг.

"Светом науки и знания нас, детей, просвети", - подписал кадры с детьми исполнитель.

Напомним, в июне квартира Тараса и Елены Тополь пострадала от вражеского "прилета". Супруги пытались как можно быстрее восстановить дом, ведь 1 сентября детям надо в школу, а они не хотели менять место жительства. Недавно артист раскрыл, за какие средства делал ремонт и помогало ли государство.