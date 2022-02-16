Тарас Тополя вступил в ряды территориальной обороны ВС Украины: "Мы готовы к сопротивлению"

Вместе с певцом к силам территориальной обороны присоединились и другие музыканты "Антител".

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с другими участниками коллектива вступил в силы территориальной обороны ВС Украины.

Об этом у себя в Instagram рассказал солист "Антител". По словам Тополи, вместе с Министерством обороны Украины они создали общий проект "Саме то ТрО", в котором пошагово покажут путь от решения вступить в ряды ТрО до первой тренировки на полигоне.

"Сегодня украинцы становятся на защиту государства независимо от места жительства, профессии, возраста или пола. Уже 8-й год наша цель – это мир. Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести на наши земли войну. Мы готовы к сопротивлению.. Присоединяйся!" – призвал Тополя.

В свою очередь, поклонники поддержали артистов словами восхищения под постом: "Ребята, гордимся вами сильно", "достойный поступок! Горжусь вами!", "Пример для подражания", "всем бы мужчинам так!".

Читайте также: