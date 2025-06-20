Тарас Тополя высказался о полуобнаженных фото жены и как реагирует на них: "Могу быть не согласен"

Тарас Тополя с женой Еленой / © instagram.com/alyoshasinger

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Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который ранее делился деталями своего первого секса, откровенно рассказал о своей жене - певице Елене Тополе, известной в прошлом как Alyosha.

Так, сейчас артистка вернулась к активному творчеству. Она выпускает новые песни, адаптирует свой русскоязычный репертуар на украинском и регулярно делится эмоциональными и эстетическими фото и видео. Тополя в интервью на YouTube-канале Марички Падалко отметил, что ценит усилия Елены в работе и внешнем виде, ведь она не только многодетная мама, но и артистка, которая стремится вдохновлять аудиторию.

"Я очень рад, что у нее получается, что она вернулась, что у нее есть активность в клипах, песнях. Она переводит старые песни на украинский язык, которые были написаны на русском. Она создает новые песни, снимает видеоклипы. Она прекрасно выглядит", - прокомментировал успехи жены Тополя.

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Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

По словам Тараса, он поддерживает откровенные полуобнаженные фото жены, которыми она делилась недавно. Для него важно хранить память не только о творчестве или детях, но и о внешней красоте. Но все же иногда он может скорректировать контент, которым делится возлюбленная, а она, в свою очередь, прислушивается к нему. Тополя также добавил, что в целом не считает себя ревнивым, в отличие от Елены, которая, по его словам, "достаточно ревнива".

"Да, я поддерживаю. Я хочу, чтобы мы сохранили себя в эти моменты жизни, в этой красоте. Не только в песенной красоте, как мы проявились в этом мире, не только в наших детях, но и в той красоте тела, которую нам дал Бог, которую мы бережем. Она как мама троих детей прекрасно выглядит. Она прилагает много усилий, я это ценю. И она умничка. Фотосессии я вижу, но что именно выставлять, нет. Есть какие-то вещи, с которыми я могу быть не согласен. Это некоторые видео в TikTok были. Вот я обратил ее внимание на это и она их убрала. Я это ценю. Я сказал, что это немножко за гранью", - признался артист.

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Напомним, недавно Тарас Тополя публично извинился перед женой и рассказал об их кризисах.

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