Тарас Тополя высказался об отношении к Виннику и объяснил свою позицию: "Буду здороваться"

Солист группы "Антитіла", певец Тарас Тополя, который служит в рядах ВСУ, прокомментировал поведение коллеги Олега Винника, сбежавшего за границу во время войны.

Тополя убежден, что поздоровался бы со скандальным исполнителем в случае их встречи. Защитник уверяет, что даже несмотря на непонятные поступки или высказывания Винника, он не в праве унижать его.

"Кто я такой, чтобы проявлять какое-то высокомерие по отношению к другому человеку. Буду здороваться, потому что в первую очередь это человек. Что бы он там ни делал, что бы не творил. Но кроме москалей. Это человек, это украинец. Я могу сто пятьсот раз негативно относиться к его музыке, что он там сделал и его позиции, но этим я себя унижаю в первую очередь. Я что пуп здесь, чтобы не протянуть руку и не поздороваться?", - сказал Тополя в интервью телеканалу "Дім".

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Кроме того, Тарас затронул тему мобилизации и признался, каким хотел бы видеть этот процесс для украинских артистов. Так, по мнению певца, все творческие люди могли бы помогать войску сплоченно с помощью отдельной специальной воинской части. В частности, он видит пользу в своей идее при условии, что каждый из таких мобилизованных звезд будет ежемесячно выполнять поставленные командованием задачи.

"Считаю, что давно нужно было на уровне Министерства обороны создать отдельную воинскую часть, куда мобилизовать креативный кластер. Это музыканты, артисты стендаперы, поэты… Все, кто могут через творчество вдохновлять военных, аккумулировать ресурсы, доносить правду об украинском сопротивлении. Собрать всех в одно место, поставить в строй и начать этим управлять. Чтобы был офицерский состав, который бы говорил: "Антитіла", вы должны в месяц дать не на первой линии, а где-то в штабе вторая-третья линия, условно четыре концерта в месяц, поднять дух бойцам. Сядьте и поговорите с ними, пойте, позвольте отдохнуть и сфотографироваться", — объяснил артист.

Напомним, недавно певец-военный Коля Серга назвал, при каком условии Потап и Винник вернутся в украинский шоу-бизнес.

Читайте также: