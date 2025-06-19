Тарас Тополя заговорил о кризисах в браке и публично извинился перед женой: "Причинил много боли"

Тарас Тополя с женой Еленой / © instagram.com/alyoshasinger

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Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя честно рассказал о трудностях в браке с Еленой, которая в прошлом имела псевдоним Alyosha.

По словам Тараса, Елена для него — лучшая женщина в мире, с которой они прошли много всего. Артист в интервью на YouTube-канале Марички Падалко честно признался, что иногда его отношения достигают точки кипения. В то же время Тарас заговорил о естественной для людей полигамности. Но сразу объяснил, что имел симпатии, но не изменял, потому что навсегда поставил целостность семьи в приоритет.

"Считаю, что я выбрал себе лучшую женщину в мире. Она лучшая мама и самая красивая жена. При этом всем надо понимать, что в отношениях есть куча подъемов и разных бурь - чего только не бывало. Мы, как итальянская семья — эмоциональные творческие люди. Но что бы там ни было, и мужчина, и женщина обращают внимание на других. Мы полигамные существа, мы не моногамные. Конечно, есть какие-то симпатии, они возникают и это какая-то химия, какой-то процесс. И я это Елене много раз рассказывал, и она давно уже это приняла. Но здесь вопрос в том, а что ценнее — семья же выше и ценнее", - подчеркнул Тополя.

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Тарас Тополя с женой Еленой и сыновьями / © instagram.com/tarastopolia

Более того, за свои ошибки в прошлом исполнитель публично извинился. Но вместе с тем признал, что с этим пришла и мудрость: "К сожалению, я причинил много боли Елене так или иначе, какими-то своими словами, поступками как живой человек. И прости, любимая. Могу сказать, что, возможно, и она. Но мы живые люди неидеальные со своими тараканами. Но есть общее и определенная какая-то жизненная мудрость, которая приобретается с годами, когда проходишь определенные периоды".

Кроме того, артист признался, что творческой конкуренции между ними нет, хотя работать вместе иногда непросто: "Ну, в быту это (совместное творческое дело - прим. ред.) трудно, но у нас нет никакой конкуренции в творчестве. Если надо где-то углубиться - помогаем".

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Напомним, недавно Тарас Тополя делился своими архивными фото. Артист просто ошеломил, как за 14 лет изменился.

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