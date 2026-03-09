- Дата публикации
Тарас Цимбалюк горячо поцеловал известного актера: друзья актера насмешили реакцией
Актер порадовал фанов юмористическим контентом по случаю праздника.
Украинский актер Тарас Цимбалюк неожиданно слился в поцелуе с известным коллегой.
Так, во время гастролей знаменитость предстал на забавных кадрах. К съемкам он пригласил артистку Викторию Маремуху. Оба они начали кружиться вокруг себя с закрытыми глазами и весело смеяться на камеру. Вероятно, в конце звезды должны были интуитивно приблизиться друг к другу, обняться и поцеловаться. Но неожиданно в кадр вошел их коллега Богдан Осадчук.
В итоге все намеренно подстроилось так, что Тарас сыграл романтическую сцену именно с другим актером, а не Викторией. И пользователи смогли наблюдать, как мужчины страстно поцеловались на камеру. Сам Богдан сыграл эмоцию неожиданности и ушел из кадра.
«Всех с праздником», — написал Цимбалюк в Instagram в посте, посвященной 8 Марта.
Тем временем в комментариях собралось немало поклонников и звездных друзей. Некоторые смеялись со сценки актеров, а вот остальные же с юмором переживали за Маремуху, которая осталась без внимания.
Всем равных прав и свободной любви
«А меня, Вика?» — Алексей Комаровский
«Марешка, иди я тебя поцелую!» — Наталка Денисенко
Только не надо делать вид, что это была случайность. Тарасик, все мы знаем твой секрет
