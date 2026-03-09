Тарас Цимбалюк горячо поцеловал известного актера: друзья актера насмешили реакцией

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Реклама

Украинский актер Тарас Цимбалюк неожиданно слился в поцелуе с известным коллегой.

Так, во время гастролей знаменитость предстал на забавных кадрах. К съемкам он пригласил артистку Викторию Маремуху. Оба они начали кружиться вокруг себя с закрытыми глазами и весело смеяться на камеру. Вероятно, в конце звезды должны были интуитивно приблизиться друг к другу, обняться и поцеловаться. Но неожиданно в кадр вошел их коллега Богдан Осадчук.

В итоге все намеренно подстроилось так, что Тарас сыграл романтическую сцену именно с другим актером, а не Викторией. И пользователи смогли наблюдать, как мужчины страстно поцеловались на камеру. Сам Богдан сыграл эмоцию неожиданности и ушел из кадра.

Реклама

Тарас Цимбалюк, Богдан Осадчук и Виктория Маремуха / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

«Всех с праздником», — написал Цимбалюк в Instagram в посте, посвященной 8 Марта.

Тем временем в комментариях собралось немало поклонников и звездных друзей. Некоторые смеялись со сценки актеров, а вот остальные же с юмором переживали за Маремуху, которая осталась без внимания.

Всем равных прав и свободной любви

«А меня, Вика?» — Алексей Комаровский

«Марешка, иди я тебя поцелую!» — Наталка Денисенко

Только не надо делать вид, что это была случайность. Тарасик, все мы знаем твой секрет

Напомним, недавно актер-военный Максим Девизоров после скандального развода закрутил новый роман и показался с возлюбленной на фото.