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Тарас Цимбалюк и его избранница на фоне слухов о конфликте сбежали в Карпаты и заинтриговали поклонников
Звезды «спалились» на отдыхе в Верховине.
Украинские актёры Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк вновь подогрели слухи о романе, появившись вместе на отдыхе в Карпатах.
Поклонники пары уже не в первый раз замечают странные совпадения в передвижениях актеров. Полтора года назад именно совместная поездка в Буковель стала поводом для первых разговоров об их отношениях. Теперь история, похоже, повторяется. После гастролей в Одессе Цимбалюк отправился в Карпаты. А Светлицкая сначала проводила время в Буковеле вместе с дочерьми, а затем неожиданно сменила место пребывания.
«Завтра всё расскажу», — интригующе написал Тарас Цимбалюк в своём блоге.
Внимательные пользователи соцсетей заметили, что сейчас обе знаменитости находятся в Верховине. Актриса поселилась в одном из местных отелей и перед этим сообщила, что ее дочери возвращаются домой. Сама же в Киев не поехала. Такое развитие событий только подлило масла в огонь и дало повод предположить, что знаменитости решили провести несколько дней вдвоём.
«Девушки едут домой», — написала Елена Светлицкая в соцсетях.
Интересно, что ещё недавно поклонники были убеждены: между актёрами пробежала чёрная кошка. Они перестали взаимодействовать в Instagram, не комментировали посты друг друга и, по слухам, даже разъехались по разным жилым комплексам.
Напомним, недавно Наталья Денисенко после длительного отсутствия появилась вместе с Цимбалюком и удивила всех заявлением о дружбе.