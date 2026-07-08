Тарас Цимбалюк и его избранница на фоне слухов о конфликте сбежали в Карпаты и заинтриговали поклонников

Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк

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Украинские актёры Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк вновь подогрели слухи о романе, появившись вместе на отдыхе в Карпатах.

Поклонники пары уже не в первый раз замечают странные совпадения в передвижениях актеров. Полтора года назад именно совместная поездка в Буковель стала поводом для первых разговоров об их отношениях. Теперь история, похоже, повторяется. После гастролей в Одессе Цимбалюк отправился в Карпаты. А Светлицкая сначала проводила время в Буковеле вместе с дочерьми, а затем неожиданно сменила место пребывания.

«Завтра всё расскажу», — интригующе написал Тарас Цимбалюк в своём блоге.

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Пост Тараса Цимбалюка / © instagram.com/olena_svitlytska

Внимательные пользователи соцсетей заметили, что сейчас обе знаменитости находятся в Верховине. Актриса поселилась в одном из местных отелей и перед этим сообщила, что ее дочери возвращаются домой. Сама же в Киев не поехала. Такое развитие событий только подлило масла в огонь и дало повод предположить, что знаменитости решили провести несколько дней вдвоём.

«Девушки едут домой», — написала Елена Светлицкая в соцсетях.

Пост Елены Светлицкой / © instagram.com/olena_svitlytska

Интересно, что ещё недавно поклонники были убеждены: между актёрами пробежала чёрная кошка. Они перестали взаимодействовать в Instagram, не комментировали посты друг друга и, по слухам, даже разъехались по разным жилым комплексам.

Напомним, недавно Наталья Денисенко после длительного отсутствия появилась вместе с Цимбалюком и удивила всех заявлением о дружбе.

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