Тарас Цимбалюк и его возлюбленная удивили всех романтическим шагом в отношениях и поделились фотографией

Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Реклама

Украинские актёры Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая сделали парные татуировки, чем в очередной раз подогрели интерес к своим отношениям.

Влюбленные решили оставить на теле общий символ. Для новой татуировки они выбрали необычный дизайн. Рисунки появились на предплечьях обоих актеров. Цимбалюк и Светлицкая показали результат в соцсетях. И выбор пары очень тронул их поклонников. Ведь вместо серьёзных символов влюблённые выбрали что-то гораздо милее.

Реклама

На руках Тараса и Елены теперь красуются мультяшные единороги.

Реклама

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Впрочем, похоже, на этом коллекция одинаковых татуировок у влюблённых актёров не заканчивается. Елена Светлицкая в своих сториз намекнула, что новый рисунок стал не первой совместной татуировкой влюблённых.

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Ранее поклонники замечали на телах Тараса и Елены одинаковые цифры — пятерки. Именно это совпадение в свое время привлекло внимание поклонников и стало одним из поводов для разговоров о возможном романе актеров еще до того, как они открыто рассказали о своих отношениях.

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Отметим, что роман Тараса Цимбалюка и Елены Светлицкой долгое время оставался лишь предметом слухов. Первые разговоры об их отношениях появились в прошлом году, а впоследствии актеры перестали скрывать свои чувства. В августе Тарас публично признался Елене в любви, опубликовав нежное видео с подписью «Люблю тебя».

Напомним, недавно Тарас Цимбалюк и его возлюбленная вместе появились на съемках нового сезона «Голоса страны», где Елена попробовала свои силы в качестве участницы, а Тарас поддерживал возлюбленную за кулисами и в шутку называл её «своей Рианной».

Реклама

Новости партнеров