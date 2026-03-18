Тарас Цимбалюк нарвался на хейт из-за рекламы неоднозначных препаратов: актер вышел на связь

Украинский актер Тарас Цимбалюк оказался в центре громкого обсуждения после рекламы неоднозначной продукции в соцсетях.

Звезду, известного участием в шоу «Холостяк-14», раскритиковали за сотрудничество с брендом, который заподозрили в продажах наркотических продуктов. Речь идет о так называемых «кофишопах», которые под видом сувенирной продукции продают смеси для курения.

На ситуацию обратили внимание ветеран Виктор Лахно и боевой медик Вицик в Threads. В частности, Лахно заявил, что подобные магазины якобы распространяют продукцию среди молодежи, чтобы расширить аудиторию, и возмутился отсутствием должной реакции со стороны Нацполиции. В свою очередь Вицик так же осудил участие медийных лиц в такой рекламе и призвал к ответственности.

После волны хейта Цимбалюк вышел на связь в Instagram и объяснил ситуацию. Актер отметил, что обычно тщательно проверяет все рекламные интеграции, однако в этот раз «процесс дал сбой». По словам Цимбалюка, после волны гейта он удалил рекламные сторис и детально изучил ошибки.

Тарас объяснил, что сертификаты, которые демонстрировали представители бренда как доказательство легальности, могли касаться только отдельных компонентов, а не конечного продукта. И поэтому «не всегда сертификаты отражают полный состав и свойства конечного продукта».

«Каждая рекламная интеграция проходит у меня тщательную проверку. К сожалению, в этот раз процесс дал сбой. На этапе согласования менеджер компании уверяла, что продукт легальный и подтвержден соответствующими документами. После публикации я начал получать сообщения от людей, которые имели опыт взаимодействия с продукцией, и понял, что информация, которую нам предоставили, может не соответствовать действительности, а продукция — быть опасной. Поэтому сразу же после этого сторис были удалены», — отметил актер.

Несмотря на все звезда подчеркнул, что не снимает с себя ответственности. Актер публично извинился перед аудиторией и пообещал в дальнейшем еще тщательнее проверять все предложения о сотрудничестве.

«Извиняюсь за эту ситуацию. В дальнейшем будем фильтровать запросы еще внимательнее и ответственнее», — подытожил Цимбалюк.

