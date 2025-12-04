Тарас Цимбалюк показал свою маму-красавицу и рассекретил ее профессию

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк показал свою маму и рассказал о ее профессии.

Так, в фотоблоге артист впервые за долгое время показал родного человека и представил ее как учительницу по французскому языку. Его мама Татьяна Васильевна пришла на особую встречу в изящном пастельном образе. Как оказалось, звездный сын подготовил ей несколько вопросов о своей жизни и детстве. В частности, Тарас поинтересовался у мамы, что, по ее мнению, злит его больше всего.

«Тебя больше всего злит, когда ты хочешь чего-то достичь и у тебя это не получается с первого раза. Ты очень целеустремленный человек и поэтому тебе надо все и сразу», — поделилась мнением Татьяна Васильевна.

Тарас Цимбалюк с мамой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

На такие приятные слова знаменитость отреагировал с юмором. Тарас отметил, что «не платил маме, чтобы она говорила такие красивые вещи». Между тем в комментариях семью также засыпали комплиментами.

Мама очень хорошая женщина

Очень милая беседа

Бонжур! Манифик!

