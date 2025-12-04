- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 687
- Время на прочтение
- 1 мин
Тарас Цимбалюк показал свою маму-красавицу и рассекретил ее профессию
Актер поинтересовался у мамы ее мнением о нем.
Украинский актер Тарас Цимбалюк показал свою маму и рассказал о ее профессии.
Так, в фотоблоге артист впервые за долгое время показал родного человека и представил ее как учительницу по французскому языку. Его мама Татьяна Васильевна пришла на особую встречу в изящном пастельном образе. Как оказалось, звездный сын подготовил ей несколько вопросов о своей жизни и детстве. В частности, Тарас поинтересовался у мамы, что, по ее мнению, злит его больше всего.
«Тебя больше всего злит, когда ты хочешь чего-то достичь и у тебя это не получается с первого раза. Ты очень целеустремленный человек и поэтому тебе надо все и сразу», — поделилась мнением Татьяна Васильевна.
На такие приятные слова знаменитость отреагировал с юмором. Тарас отметил, что «не платил маме, чтобы она говорила такие красивые вещи». Между тем в комментариях семью также засыпали комплиментами.
Мама очень хорошая женщина
Очень милая беседа
Бонжур! Манифик!
Напомним, недавно Тарас Цимбалюк шокировал заявлением о преследовании. Актер рассказал о подозрительной поклоннице и ее схеме.