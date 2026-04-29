Тарас Цимбалюк получил пощечину от известной актрисы: момент зафиксировали камеры

Тарас Цимбалюк и Надежда Хильская

Актеры Тарас Цимбалюк и Надежда Хильская подняли ажиотаж в Сети: видео, где «Холостяк» получает пощечину мгновенно разлетелось по Интернету.

Артистка в кадре довольно эмоционально «воспитала» коллегу десятки раз по левой щеке, на фоне только и успевали раздаваться громкие всплески ударов. Актер выложил ролик со съемочной площадки, показав забавный дубль. Судя по подписи, сцена была частью рабочего процесса. В комментариях быстро появились как фанаты, так и коллеги.

«Идеальный съемочный день», — пошутил Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк и Надежда Хильская

Под видео развернулась целая волна реакций: от дружеских подколов до откровенного троллинга. Режиссер Алексей Комаровский посоветовал актеру «менять щеку», а Андрей Фединчик ограничился смайликом.

«Наконец-то!» — короткий, но красноречивый комментарий ведущего Григория Решетника.

Пользователи же не упустили возможности вспомнить не только сериал, но и телевизионный бэкграунд актера. Некоторые шутили, что это «возмездие за всех обиженных женщин», другие — что подобную сцену охотно сыграли бы участницы романтического реалити «Холостяк».

Напомним, недавно Светлицкая на фоне слухов о романе с Цимбалюком впервые рассказала о новом возлюбленном и своих требованиях.

