Тарас Цимбалюк после ДТП в Киеве вышел на связь и честно признался, садился ли за руль под хмельком

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Украинский актер Тарас Цимбалюк отреагировал на громкие новости о ДТП с его участием и лично объяснил, что произошло.

В своем Instagram артист подтвердил факт аварии и раскрыл обстоятельства инцидента. По словам Цимбалюка, ДТП действительно произошло на Пасху, когда он возвращался в Киев от родителей из Корсунь-Шевченковского. Впрочем, актер сразу расставил акценты: за рулем находился не он.

Как отметил Тарас Цимбалюк, во время праздничного застолья он употреблял алкоголь, поэтому сознательно не садился за руль, передав авто трезвому товарищу Роману. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал — произошло лишь столкновение с припаркованным автомобилем после того, как машину занесло. Актер отметил, что все детали происшествия задокументированы правоохранителями.

Реклама

Сторис Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

«К сожалению, вчера мы попали в ДТП. Самое главное, что все живы и целы. Конечно, как и многие украинцы в Пасху, мы проводили компанией этот день: я выпил и стал пассажиром, когда выехал от родителей, за руль моей машины сел мой Роман, который, конечно, не употреблял… Я был рядом. Случилось незапланированное: Ромчик наехал на бордюр клумбы и машину повело. Спасибо никто не пострадал — и это самое главное. Есть постановление полиции, где в официальных документах эта информация подтверждена», — сообщил звезда.

