Тарас Цимбалюк познакомил возлюбленную со своими родителями: звезда показал их совместный отдых в Буковеле

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая

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Актёры Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая после того, как их роман стал достоянием общественности, всё чаще появляются вместе, а на этот раз актриса показалась не только в нежных объятиях возлюбленного, но и в компании его родителей.

Звезда решил устроить семейный отдых и отправился в путешествие с самыми близкими. К поездке Тараса Цимбалюка и его родителей также присоединилась Елена Светлицкая. Влюбленные вместе наслаждаются отдыхом в Карпатах. В частности, знаменитости показали совместное фото из Буковеля. На снимке Тарас, Елена и родители актёра сидят вместе на подъемнике.

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Похоже, Свитлицкая уже стала частью ближайшего окружения своего возлюбленного. Романтическая поездка оказалась ещё и семейной.

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Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Но это не единственный момент, который в последнее время активно обсуждают поклонники пары. Елена и Тарас также поделились довольно страстными кадрами, на которых не скрывали нежности друг к другу. Актриса медленно провела пальцами по руке Цимбалюка и лаконично подписала видео: «Мой типаж».

Впрочем, внимательные пользователи сети заметили в кадре не только близость влюбленных. Часть подписчиков обратила внимание на татуировку на руке Тараса, которую актер в свое время сделал в честь фотосессии с бывшей женой Тиной Антоненко.

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кроме того, Елена продемонстрировала на руке эффектные дорогие украшения, среди которых было и кольцо. Правда, оно было не на безымянном пальце. Но на другом фото можно заметить, что актриса всё же носит обручальное кольцо. Так что, возможно, пара продолжает поддерживать интригу по поводу помолвки.

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно Тарас Цимбалюк отвез родителей во Львов и поделился фотографиями с их семейного отдыха.

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