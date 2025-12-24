Тарас Цимбалюк приехал к родителям в родной город и показал особую подготовку к Рождеству дома

Тарас Цимбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк показал подготовку к новогодним праздникам с семьей.

Так, на днях артист поехал домой к родным в Корсунь-Шевченковский. По дороге он успел осмотреть местную елку на центральной площади и похвастался ею перед подписчиками. А сразу после этого встретился с мамой и папой в их доме. Однако, кроме них, Тараса встречал и домашний любимец, для которого актер отдельно привез лакомства.

Тарас Цимбалюк в родном городе / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Отец Тараса Цимбалюка с собачкой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Уже под вечер вся семья собралась вместе для украшения елки. В фотоблоге Цимбалюк отметил, что для этого он в частности использовал игрушки, которые передаются из поколения в поколение. Именно благодаря им, по словам звезды, он снова может почувствовать себя ребенком.

«Украшаем с родителями елку. Эти игрушки достались нам от бабушки. Всю жизнь они меня телепортируют в какое-то теплющее тепло. Кайф», — восхитил актер.

Тарас Цимбалюк у родителей дома / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кроме того, Тарас показал приготовленную мамой кутью в горшочке. И одновременно обратился к поклонникам с искренним поздравлением с Рождеством, пожелав всего наилучшего: «Хочу поздравить вас с наступающим Рождеством. Хочу чтобы вы были оптимистами, любили и уважали, чтобы все было окей и чтобы вы встречали классных людей, которые наполняют. И конечно, пусть будут здоровыми ваши родные — это очень важно. Поздравляю вас!»

Тарас Цимбалюк у родителей дома / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

