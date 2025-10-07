Тарас Цимбалюк приехал к своим родителям в родной город и показал, как они выглядят

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк поделился редким семейным контентом.

Артист вышел на связь в фотоблоге и сообщил, что впервые за долгое время едет навестить родителей. Сам Цимбалюк родом из Корсунь-Шевченковского, поэтому поехал домой туда. Звезда поделился, что дальше его ждет насыщенный рабочий график, но он все равно этот короткий отдых в несколько дней решил провести именно с родными людьми.

"Я еду в Корсунь к родителям. Давно не был дома. Как бы мне физически не хотелось полежать и отдохнуть дома после шлейфа проектов перед командировками, потому что мы на днях начинаем снимать следующий фильм, но родители — это святое. У меня есть три выходных. Как бы это ни звучало грустно, встреч с родителями есть только определенное ограниченное количество. Надо это осознать и от этого отталкиваться", — отметил Тарас.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

После встречи с семьей актер поделился милым совместным селфи. Заметно, что мама Цимбалюка перед тем получила от звездного сына букет цветов. Такую теплую фотографию с домашней атмосферой артист подписал так: "На базе".

Тарас Цимбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно актер Тарас Цимбалюк оказался в эпицентре скандала. Так, актер Даниил Мирешкин резко отреагировал на появление звезды в военной форме во время съемок и упрекнул в недостаточной помощи армии. Тарас уже ответил на такую критику и объяснил, было ли это согласовано с бойцами.