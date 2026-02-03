Тарас Цымбалюк признался, в чем ошибся на "Холостяке" и чем его разочаровало шоу

Тарас Цимбалюк

Украинский актер Тарас Цымбалюк откровенно высказался о своем опыте участия в романтическом реалити "Холостяк" и объяснил, почему проект не оправдал его ожиданий.

После завершения съемок артист вышел на связь с подписчиками в Instagram. Один из пользователей поинтересовался, действительно ли шоу было для Цимбалюка несерьезным шагом. Актер сразу опроверг такое предположение. Однако, по словам Тараса, он шел на проект с совсем другими представлениями и значительно большими надеждами.

«Перед началом съемок у меня была более глобальная вера в этот проект: в более полномасштабное единомыслие с продюсерами… После старта, после знакомства с форматом съемок, ощущения ко всему изменились. Но все уже было на определенных рельсах», — поделился артист в Instagram.

Цымбалюк отметил, что не отрицает позитивных моментов во время участия. Но в то же время актер рассекретил, что за шоу также стоял сценарий и иногда ограничения во время съемок.

«Было много классных моментов, много теплых эпизодов с девушками, много смеха и добра… Но ключевое — это шоу, где есть сценарий, ежедневные брифы, типажи, амплуа, сюрпризы с утра. И, к большому сожалению, свобода действий — далеко не во всем», — выдал Тарас.

При этом актер подчеркнул, что не имеет претензий к самому проекту. Наоборот — главные вопросы он адресует только себе. В частности, признал свою проблему, что перед согласованием на участие в шоу не до конца понимал, что за этим стоит на самом деле.

«Фундаментальные вопросы у меня только к самому себе. Ключевой — на берегу я недостаточно четко исследовал скелет проекта», — подчеркнул звезда.