- Гламур
- 128
- 2 мин
Тарас Цымбалюк растрогал кадрами с родителями и похвастался их необычным досугом
Знаменитость тепло высказался об уикенде с семьей.
Украинский актер Тарас Цымбалюк порадовал поклонников новыми семейными кадрами.
Сегодня звезда опубликовал в Instagram, за которым следят более 419 тысяч пользователей, видео и фото, сделанные во время поездки с родителями по грибы в родном Корсуне-Шевченковском. Накануне артист отправлялся в лес только с отцом, и тогда им удалось собрать 40 грибов. На этот же раз компанию мужчинам составила мама актера — Татьяна.
Сначала семья появилась в сторис в машине, по дороге в лес. Впоследствии Тарас поделился фото и короткими видео родителей, подписав их словами: «Бесценное время». На одном из видео мама Цымбалюка призналась, что главная цель поездки для нее — не грибной улов, а совместный отдых с родными.
«Я хочу потоптаться по лесу, побыть с сыном, с мужем. А может, и найду грибы. Тогда вы увидите», — сказала Татьяна.
Буквально за час после публикации семейные кадры собрали тысячи лайков. Подписчики засыпали актера теплыми комментариями. Поклонники отметили, что такие простые, искренние моменты добавляют Цымбалюку еще большей человечности и тепла в глазах публики.
Очень душевное и милое фото. Ты еще ребенок, когда у тебя есть родители!
У вас невероятная семья и самые красивые родители
Так мило, что вы с родителями проводите время! А грибы — это тема!
