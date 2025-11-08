Тарас Цымбалюк растрогал кадрами с родителями и похвастался их необычным досугом

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк порадовал поклонников новыми семейными кадрами.

Сегодня звезда опубликовал в Instagram, за которым следят более 419 тысяч пользователей, видео и фото, сделанные во время поездки с родителями по грибы в родном Корсуне-Шевченковском. Накануне артист отправлялся в лес только с отцом, и тогда им удалось собрать 40 грибов. На этот же раз компанию мужчинам составила мама актера — Татьяна.

Сначала семья появилась в сторис в машине, по дороге в лес. Впоследствии Тарас поделился фото и короткими видео родителей, подписав их словами: «Бесценное время». На одном из видео мама Цымбалюка призналась, что главная цель поездки для нее — не грибной улов, а совместный отдых с родными.

«Я хочу потоптаться по лесу, побыть с сыном, с мужем. А может, и найду грибы. Тогда вы увидите», — сказала Татьяна.

Буквально за час после публикации семейные кадры собрали тысячи лайков. Подписчики засыпали актера теплыми комментариями. Поклонники отметили, что такие простые, искренние моменты добавляют Цымбалюку еще большей человечности и тепла в глазах публики.

Очень душевное и милое фото. Ты еще ребенок, когда у тебя есть родители!

У вас невероятная семья и самые красивые родители

Так мило, что вы с родителями проводите время! А грибы — это тема!

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк впервые откровенно рассказал о непростом периоде после развода со второй женой. Звезда признался, что разрыв больно ударил по нему и стал настоящим жизненным испытанием.