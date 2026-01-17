Тарас Цимбалюк в женском белье показался с известной актрисой на фоне слухов об их романе

Тарас Цимбалюк

Личная жизнь Тараса Цимбалюка снова оказалась в центре внимания после его участия в шоу «Холостяк».

Так, актер неожиданно появился в забавном видео в компании коллеги по цеху, чем лишь подлил масла в огонь слухов о новых отношениях. На фоне активных обсуждений возможного романа с актрисой Еленой Светлицкой Цимбалюк вышел на связь с подписчиками в соцсетях. Звезды вместе опубликовали серию шуточных кадров. Особое внимание привлек образ Тараса где он предстал в женских стрингах, дополнив лук штанами и курткой.

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Несмотря на откровенно юмористический формат, публика восприняла совместное появление пары совсем не как шутку. Наоборот — фанаты еще активнее начали приписывать актеру и его коллеге роман, особенно после того, как недавно их заметили вместе в кинотеатре в объятиях.

Впрочем, сами актеры не спешат расставлять все точки над «і». Ни Цимбалюк, ни Светлицкая не подтвердили никаких романтических отношений, подчеркивая, что их совместные появления — не более чем «случайные встречи». Поэтому вопрос об их статусе остается открытым.

Каминг-аут будет, или это уже он и есть?

И так поняли уже давно, потому что ни одна красавица из проекта не понравилась

Смешно читать комменты, кто только недавно узнал о Цимбалюке и Светлицкой. Они всегда были друзьями. Могу ошибаться, потому что и после долгой дружбы могут возникнуть чувства. Но почти уверена, что это не тот случай

