Гламур
790
2 мин

Тарас Цимбалюк в женском белье показался с известной актрисой на фоне слухов об их романе

Появление парочки вместе еще больше подогревает интерес к личной жизни "Холостяка".

Вера Хмельницкая
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Личная жизнь Тараса Цимбалюка снова оказалась в центре внимания после его участия в шоу «Холостяк».

Так, актер неожиданно появился в забавном видео в компании коллеги по цеху, чем лишь подлил масла в огонь слухов о новых отношениях. На фоне активных обсуждений возможного романа с актрисой Еленой Светлицкой Цимбалюк вышел на связь с подписчиками в соцсетях. Звезды вместе опубликовали серию шуточных кадров. Особое внимание привлек образ Тараса где он предстал в женских стрингах, дополнив лук штанами и курткой.

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Несмотря на откровенно юмористический формат, публика восприняла совместное появление пары совсем не как шутку. Наоборот — фанаты еще активнее начали приписывать актеру и его коллеге роман, особенно после того, как недавно их заметили вместе в кинотеатре в объятиях.

Впрочем, сами актеры не спешат расставлять все точки над «і». Ни Цимбалюк, ни Светлицкая не подтвердили никаких романтических отношений, подчеркивая, что их совместные появления — не более чем «случайные встречи». Поэтому вопрос об их статусе остается открытым.

  • Каминг-аут будет, или это уже он и есть?

  • И так поняли уже давно, потому что ни одна красавица из проекта не понравилась

  • Смешно читать комменты, кто только недавно узнал о Цимбалюке и Светлицкой. Они всегда были друзьями. Могу ошибаться, потому что и после долгой дружбы могут возникнуть чувства. Но почти уверена, что это не тот случай

Напомним, после проекта «Холостяк» финалистки все чаще раскрывают новые подробности. Например, Ирина Пономаренко призналась, как отреагировала на решение Тараса Цимбалюка выгнать ее.

790
