Тарас Цимбалюк восхитил редкими фото с родителями и очаровал их стильным видом

Тарас Цимбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинский актер Тарас Цимбалюк впервые за долгое время поделился теплыми кадрами с родными.

В своем фотоблоге артист опубликовал селфи с мамой Татьяной и отцом Василием, которые приехали навестить его в Киев из родного Корсуня-Шевченковского. На фотографии семья позировала под открытым небом на фоне солнечной столицы и не скрывала радости от встречи.

«Мои хорошенькие приехали», — лаконично, но трогательно подписал кадр Цимбалюк.

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Тарас Цимбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Во время семейной прогулки актер сделал еще несколько фото, на которых его родители продемонстрировали стильные образы в теплой летней палитре. Мама знаменитости выбрала яркий оранжевый костюм, состоящий из легкой рубашки и широких брюк с принтом. Образ она дополнила солнцезащитными очками, черной сумкой и лаконичными украшениями.

Папа актера предстал в непринужденном кэжуал-наряде. Для прогулки он выбрал горчичное поло и брюки, которые гармонично сочетались с образом жены.

Тарас Цимбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

В комментариях пользователи отметили, что родители актера выглядят великолепно и излучают особую теплоту.

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