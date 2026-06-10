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- Гламур
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Тарас Цимбалюк восхитил редкими фото с родителями и очаровал их стильным видом
Актер порадовал поклонников редким семейным контентом.
Украинский актер Тарас Цимбалюк впервые за долгое время поделился теплыми кадрами с родными.
В своем фотоблоге артист опубликовал селфи с мамой Татьяной и отцом Василием, которые приехали навестить его в Киев из родного Корсуня-Шевченковского. На фотографии семья позировала под открытым небом на фоне солнечной столицы и не скрывала радости от встречи.
«Мои хорошенькие приехали», — лаконично, но трогательно подписал кадр Цимбалюк.
Во время семейной прогулки актер сделал еще несколько фото, на которых его родители продемонстрировали стильные образы в теплой летней палитре. Мама знаменитости выбрала яркий оранжевый костюм, состоящий из легкой рубашки и широких брюк с принтом. Образ она дополнила солнцезащитными очками, черной сумкой и лаконичными украшениями.
Папа актера предстал в непринужденном кэжуал-наряде. Для прогулки он выбрал горчичное поло и брюки, которые гармонично сочетались с образом жены.
В комментариях пользователи отметили, что родители актера выглядят великолепно и излучают особую теплоту.
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