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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

Тарас Цимбалюк восхитил редкими фото с родителями и очаровал их стильным видом

Актер порадовал поклонников редким семейным контентом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Тарас Цимбалюк с родителями

Тарас Цимбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк впервые за долгое время поделился теплыми кадрами с родными.

В своем фотоблоге артист опубликовал селфи с мамой Татьяной и отцом Василием, которые приехали навестить его в Киев из родного Корсуня-Шевченковского. На фотографии семья позировала под открытым небом на фоне солнечной столицы и не скрывала радости от встречи.

«Мои хорошенькие приехали», — лаконично, но трогательно подписал кадр Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Во время семейной прогулки актер сделал еще несколько фото, на которых его родители продемонстрировали стильные образы в теплой летней палитре. Мама знаменитости выбрала яркий оранжевый костюм, состоящий из легкой рубашки и широких брюк с принтом. Образ она дополнила солнцезащитными очками, черной сумкой и лаконичными украшениями.

Папа актера предстал в непринужденном кэжуал-наряде. Для прогулки он выбрал горчичное поло и брюки, которые гармонично сочетались с образом жены.

Тарас Цимбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

В комментариях пользователи отметили, что родители актера выглядят великолепно и излучают особую теплоту.

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Напомним, недавно певица Оля Полякова также показала свою маму Светлану и дочь Машу. Вместе семья встретилась в Польше.

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Дата публикации
Количество просмотров
45
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