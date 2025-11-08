- Дата публикации
Тарас Цимбалюк впервые признался в страданиях из-за разрыва со второй женой
Артист признался, что развод стал для него настоящим испытанием.
Украинский актер и главный герой шоу «Холостяк-14» Тарас Цимбалюк, впервые открыто поделился эмоциями после разрыва со своей второй женой — визажисткой Тиной Антоненко.
По словам актера, разрыв стал для него одним из самых сложных периодов в жизни. Он признался, что во время отношений оба замалчивали проблемы и постепенно теряли контакт с собственными ощущениями.
«Я чувствовал, что теряю себя… Отношения на тот момент не раскрывали идентичность друг друга. Замалчивались вещи, которые нас не устраивали. Мы консервировали это несколько лет, а я пытался дать время и находил много отмазок», — рассказал Тарас в одном из выпусков шоу.
Актер подчеркнул, что его глубокая привязанность к Тине только усложняла ситуацию, а расставание требовало от него не только эмоциональной силы, но и работы над собой: «Наверное, через призму того, что я был очень неравнодушен к ней… Я понимал, что идет работа с психологом, и мне сейчас нужно разобраться с собой».
Параллельно с внутренней борьбой Цимбалюк пытался держать карьеру на плаву, участвуя в многочисленных проектах и съемках. Такой ритм истощал его физически и морально, ведь актер боялся отказывать и часто соглашался на то, что не приносило ему удовольствия.
«Боялся кому-то отказать, соглашался на проекты, на которые, возможно, не стоило. Загнал себя в состояние внутреннего истощения. Но этот опыт дал свои уроки: я понял себя, принял и теперь чувствую себя комфортно прежде всего с собой», — отметил он.
Напомним, недавно Тарас Цимбалюк приехал к родным в Корсунь-Шевченковский и не сдержал эмоций, показав маму поклонникам. Артист также раскрыл, какой ценный подарок преподнес ей на этот раз, вызвав восторг у фанатов.