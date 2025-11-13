ТСН в социальных сетях

Гламур
159
1 мин

Тарас Цимбалюк вспомнил, как звездный коллега серьезно травмировал его и удивил причиной

На историю с неожиданным курьезом также отреагировала Наталка Денисенко.

Вера Хмельницкая
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк поделился забавной историей со съемок, которая изрядно развеселила его коллегу Наталью Денисенко.

Во время участия в одном из развлекательных шоу, а именно, «Кто сверху?», где актеры соревновались между собой, Цимбалюк вспомнил случай, когда его коллега Сергей Стрельников случайно травмировал его во время съемок. Оказывается, артисты должны были сыграть сцену с дракой, поэтому Цимбалюк предложил Сергею устроить небольшую репетицию. Звездный коллега согласился, однако не рассчитал силы.

«Мне на съемках разбили нос случайно. Есть такой актер — Сергей Стрельников. Я ему говорю: «Сергей, давай немного отрепетируем нашу драку“. А он: „Да зачем, это же всего-навсего драка на 18 ударов, снимем так». И вот — скользкий пол, он немного пошел вперед… и тупо сломал мне нос», — рассказал знаменитость.

Тарас Цимбалюк, Сергей Стрельников и Наталка Денисенко

Тарас Цимбалюк, Сергей Стрельников и Наталка Денисенко

После этого Денисенко решила поддержать коллегу и поделилась собственным забавным опытом со съемочной площадки: «Я когда-то долбанулась в стеклянную дверь во время проб. И играла сцену, пока у меня распухала губа. Это было и смешно, и не очень. Главное — зубы остались целы».

159
