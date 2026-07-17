Тарас Цымбалюк закружился в романтическом танце со своей коллегой Светлицкой: видео вызвало ажиотаж

Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк

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Украинские актеры Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк вновь подогрели слухи о романе — на этот раз звезды опубликовали видео с довольно откровенным танцем, которое мгновенно привлекло внимание поклонников.

Новый повод для обсуждений появился в Instagram артистов. Именно там Тарас Цымбалюк поделился видео, на котором он танцует вместе с Еленой Светлицкой. Пара движется вплотную друг к другу, не скрывая легкой романтической атмосферы. Кадры быстро разлетелись по Сети. А поклонники с новой силой заговорили о возможных отношениях между знаменитостями. В то же время сами актеры только подогревают интригу.

«Кайф! Хорошо, что мы выучили этот танчик», — написал под видео Тарас.

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Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

На публикацию отреагировала и сама Светлицкая.

«Случайно встретились», — написала Елена под видео краткий, но многозначительный комментарий.

Эта шутка только добавила интриги, ведь слухи о романе между актерами не утихают уже довольно долгое время. Сами знаменитости не подтверждают личные отношения, однако регулярно дают фанатам новые поводы для обсуждений. Совместные фото, видео и флирт в комментариях каждый раз порождают новую волну домыслов.

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно победительница шоу «Холостяк» Надин Головчук откровенно высказалась о Цымбалюке и заявила, что хочет лично посмотреть ему в глаза.

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