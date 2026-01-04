Тарас Цыбалюк раскрыл, почему на самом деле пошел на "Холостяк" и сколько ему заплатили за съемки

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Реклама

Украинский актер Тарас Цымбалюк раскрыл, почему на самом деле принял участие в проекте "Холостяк" и сколько средств ему заплатили за съемки.

Артист был главным героем 14 сезона реалити. На YouTube-канале Okay Eva актер честно признается, что шел за проект по нескольким причинам. В частности, Тарасу Цымбалюку было интересно попробовать себя в новом амплуа и пережить такой опыт. Кроме того, актер не исключал и того, что действительно сможет встретить избранницу. Есть еще один важный фактор, почему Цымбалюк согласился на съемки, - это привлечь к себе внимание новой аудитории.

"Я пошел на шоу "Холостяк" по нескольким причинам. Во-первых, у меня был очень турбулентный эмоциональный период, когда я принимал это решение. И мне хотелось абсолютно какого-то нового, уникального опыта. А это реально уникальный опыт для артиста, кто бы туда ни пошел. Я действительно предполагал, что смогу там встретить какого-то интересного человека, с которым могу попробовать построить отношения. Я не шел туда за деньгами", - признался актер.

Реклама

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк уверяет, что не шел на "Холостяк" ради денег. Тем не менее, актер получал гонорар. Артист признается, что не хотел тратить свой ресурс бесплатно. Поэтому, он предложил продюсерам платить ему такую цену, которую он получит за один съемочный день в кино, и те согласились. Кстати, после "Холостяка" Тарас Цымбалюк повысил свои гонорары.

"О деньгах сразу скажу. Я заработал так же, как и зарабатывал в кино. У меня в голове не возникла мысль, что я туда шел, потому что хотел заработать. Я не хотел, конечно, терять свой ресурс и делать это бесплатно. Поэтому я подошел к продюсеру и предложил это разбить на съемочные дни, и они будут платить мне, как я прошу в полном метре. Этот вопрос был закрыт. Я шел туда, чтобы привлечь к себе новую аудиторию, я не скрываю этого. Мне это интересно, как ни крути, медийная сторона актерская очень важна", - признался артист.

Напомним, Тарас Цымбалюк на проекте "Холостяк" выбрал Надин, однако пара разошлась. Поговаривали, что актер вообще не прекращал отношений с бывшей избранницей, бизнесвумен Светланой Готочкиной. Недавно она раскрыла правду, действительно ли они с Цымбалюком до сих пор вместе.