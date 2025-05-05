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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
2 мин

Тарас Цымбалюк честно признался, почему согласился стать главным героем шоу "Холостяк"

Актер раскрыл свою главную цель на шоу.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк впервые объяснил свое решение стать главным героем романтического реалити "Холостяк".

По словам звезды, этому поспособствовало много факторов. Прежде всего, он разошелся со своей бывшей девушкой. В то же время Тарас признается, что у него есть доверие к телеканалу, который будет снимать телешоу, и он действительно верит, что встретит любимого человека именно на проекте. И в конце добавил, что хочет быть ближе к своим поклонникам и раскрываться по-новому.

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Здесь причин, конечно, объединилось немало. Например, я вижу для себя этот проект совершенно новым телевизионным опытом и без преувеличения новым вызовом. Я надеюсь, что в этом формате родится что-то интересное для зрителей. К тому же я не нахожусь в отношениях уже несколько месяцев. Поэтому я могу органично согласиться с условиями этой программы. И я действительно верю, что есть вероятность, что я там могу встретить человека, который по-новому повлияет на личную жизнь. Также мне приятно еще и в таком амплуа соединиться со зрителями, которые давно следят за моим творчеством и еще знаю, что для многих людей реалити-шоу "Холостяк" - любимый проект на ТВ, поэтому буду пытаться сделать все, чтобы вы и дальше оставались фанатами этой программы!" - написал Цымбалюк.

Напомним, недавно актера Тараса Цымбалюка заподозрили в романе с известной коллегой по сцене. Инсайдер показал видео звездной парочки, которая наслаждалась романтической прогулкой.

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