Тарас Цымбалюк честно признался, почему согласился стать главным героем шоу "Холостяк"

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Реклама

Украинский актер Тарас Цымбалюк впервые объяснил свое решение стать главным героем романтического реалити "Холостяк".

По словам звезды, этому поспособствовало много факторов. Прежде всего, он разошелся со своей бывшей девушкой. В то же время Тарас признается, что у него есть доверие к телеканалу, который будет снимать телешоу, и он действительно верит, что встретит любимого человека именно на проекте. И в конце добавил, что хочет быть ближе к своим поклонникам и раскрываться по-новому.

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Здесь причин, конечно, объединилось немало. Например, я вижу для себя этот проект совершенно новым телевизионным опытом и без преувеличения новым вызовом. Я надеюсь, что в этом формате родится что-то интересное для зрителей. К тому же я не нахожусь в отношениях уже несколько месяцев. Поэтому я могу органично согласиться с условиями этой программы. И я действительно верю, что есть вероятность, что я там могу встретить человека, который по-новому повлияет на личную жизнь. Также мне приятно еще и в таком амплуа соединиться со зрителями, которые давно следят за моим творчеством и еще знаю, что для многих людей реалити-шоу "Холостяк" - любимый проект на ТВ, поэтому буду пытаться сделать все, чтобы вы и дальше оставались фанатами этой программы!" - написал Цымбалюк.

Реклама

Напомним, недавно актера Тараса Цымбалюка заподозрили в романе с известной коллегой по сцене. Инсайдер показал видео звездной парочки, которая наслаждалась романтической прогулкой.