Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая удивили появлением на "Голосі країни": кто из них стал участником

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © пресслужба каналу "1+1"

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Украинские актеры Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк удивили появлением на 14-м сезоне вокального проекта «Голос країни».

Как оказалось, артистка решила выйти за пределы привычной для себя киноплощадки. Она стала участницей нового сезона «Голосу країни». На слепых прослушиваниях 14-го сезона самого народного вокального шоу страны актриса неожиданно предстала перед тренерами как певица, продемонстрировав свои певческие способности. На самом же деле Елена Светлицкая поет с самого детства.

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Елена Светлицкая / © пресслужба каналу "1+1"

«Это всегда было моим главным хобби и моим любимым развлечением в жизни. Я училась в музыкальной школе по классу скрипки. Но, несмотря на то, что играла в ансамбле скрипачей, всегда была солисткой именно по вокалу. Впоследствии, уже во взрослом возрасте, когда появилось больше свободного времени, самостоятельно овладела гитарой. Это, кстати, у меня от отца. А петь я хочу не только в актерстве. На самом деле я не прочь записать собственный альбом, тем более что у меня уже была попытка записать свои песни», — признается актриса.

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Елена Светлицкая / © пресслужба каналу "1+1"

Поддержать Елену пришел ее возлюбленный актер Тарас Цымбалюк. За кулисами он вместе с ведущими проекта Екатериной Осадчей и Юрием Горбуновым внимательно следил за выступлением и болел за то, чтобы тренеры развернули свои кресла. Актер принес возлюбленной огромный букет розовых роз.

«В темные времена такие проекты, как "Голос країни", действительно окрыляют и дают надежду. Я рад, что зрители смогут смотреть качественный украинский контент и открывать для себя новых исполнителей. Наши певцы и музыканты своим творчеством напоминают, что даже в самые сложные моменты есть место для света, эмоций и надежды», — прокомментировал Тарас Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / © пресслужба каналу "1+1"

Какая песня объединяет актерскую пару и какую реакцию тренеров получила Елена Светлицкая на свое выступление — смотрите с 25 октября, каждое воскресенье, в 21:00 на канале «1+1 Україна». Новый сезон также будет доступен на Netflix для зрителей в Украине в рамках подписки.

В новом сезоне «Голосу країни» Тина Кароль, Наталья Могилевская и MONATIK продолжают поиск голоса нашего времени — участников, чьи истории, голоса и музыка отражают современную Украину. Имя четвертого тренера станет известно вскоре. Ведущая бэкстейджа — Натали Солоник.

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В этом сезоне «Голос країни» станет площадкой не только для новых голосов, но и для важной социальной миссии. Проект объединяет усилия с Благотворительным фондом «Півник», чтобы помочь украинским защитникам, которые потеряли слух в результате ранений, снова слышать самый родной голос. Присоединиться к сбору на слуховосстановительные операции можно прямо сейчас.

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