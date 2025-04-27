Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая: звезд на фоне слухов о романе застали за ручки на прогулке

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

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Украинского актера Тараса Цымбалюка, которого недавно избрали новым героем "Холостяка", заподозрили в романе с известной коллегой по сцене.

Уже длительное время в Сети ходят соответствующие слухи. Одним из первых на это обратил внимание блогер-сплетник Богдан Беспалов. В своем Telegram-канале он поделился информацией от инсайдера об "актуальном романе" Тараса Цымбалюка и Елены Светлицкой, между которыми якобы бурлит "настоящая страсть".

К слову, звезды довольно часто проводят время с друг другом в перерывах на гастролях. Они играют в одном спектакле. Во время одной из таких поездок Цымбалюка и Светлицкую застали на прогулке. Соответствующим видео поделился еще один инсайдер эксклюзивно для редакции сайта ТСН.ua. По словам источника, пара была замечена вместе еще в начале весны этого года во Львове. На кадрах отчетливо видно, как звезды прогуливались по площади Рынок и держались за руки.

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Поскольку артисты были сняты на видео со спины, то инсайдер в подтверждение того, что это был именно Цымбалюк и Светлицкая, прислал еще и скриншот. На кадрах со сторис по образу можно узнать, что актера действительно держала за руку именно Елена.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © ТСН

Еще больше масла в огонь подлил Telegram-канал "Злива". По их данным, слухи об отношениях Цымбалюка и Светлицкой сливают сами "официанты ресторанов и работники гостиниц". Более того, пазл складывается и тогда, когда инсайдер говорит, что парочку застают вместе именно во время гастролей.

"Пара совсем не скрывается, их застукивали за кулисами едва ли не всех домов культуры и театров, где были гастроли совместного спектакля", - говорится в "Зливі".

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая с актерами / © instagram.com/olena_svitlytska

Подчеркнем, что ни Тарас, ни Елена пока не опровергали и не подтверждали этих слухов.

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк стал поводом для обсуждений из-за еще одних сплетней. В частности, ему неожиданно приписали отцовство третьего ребенка певицы СолоХи, с которой он тоже играет в одном спектакле. Однако артист вышел на связь и раскрыл, правда ли это.