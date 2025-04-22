СолоХа беременна от Тараса Цымбалюка: в команде певицы отреагировали на слухи

Тарас Цымбалюк и СолоХа

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Уже второй день по Сети ходят слухи о том, что певица СолоХа якобы беременна от известного актера Тараса Цымбалюка.

Первыми об этом написало издание УНИАН со ссылкой на своего инсайдера в театральной сфере. Ни актер, ни певица до сих пор этот слух не прокомментировали.

Редакция ТСН.ua связалась с директором СолоХи, чтобы понять, правда это или нет. На прямой вопрос господин Руслан отказался отвечать. Так что нам пришлось пойти на хитрость, чтобы узнать, правдивы ли слухи о беременности артистки от Цымбалюка или нет. Мы пригласили СолоХу на интервью в проект "Наодинці", где она смогла бы поделиться своей историей. Впрочем, только в том случае, если новость о ее беременности от актера правдивы. Дело в том, что "Наодинці" дает возможность высказаться героям, но проект тщательно проверяет информацию и дает только достоверные новости. Наконец, директор СолоХи признал, что на "Наодинці" они не смогут попасть, и тем самым опроверг слухи о беременности исполнительницы от Тараса Цымбалюка:

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"Какой бы ни был ответ — это заставит всех пересмотреть интервью. Если СолоХа не в формате именно этого "YouTube-шоу", то сохраняйте формат. Возможно, Вы бы могли пригласить СолоХу в студию в программу ЖВЛ? СолоХа там неоднократно была. Она бы рассказала, как сочетает беременность и активную работу и, конечно, прокомментировала громкую новость со своим коллегой", - ответил нам в письменном сообщении директор СолоХи, тем самым опроверг ее беременность от Цымбалюка.

Сам актер до сих пор молчит и никак не комментирует "слив инсайдеров".

А вот солистка группы "Лисапетный батальон" не скрывает подробности своей личной жизни. Напомним, недавно исполнительница Наталья Фалион удивила заявлением, что была любовницей женатого мужчины.