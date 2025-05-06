Тарас Цымбалюк на редком фото показался с родной сестрой-красавицей

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинский актер Тарас Цымбалюк впервые за длительное время показался с родной сестрой Олей.

Артист решил пообщаться со поклонниками в Instagram-stories. Знаменитости задали немало интересных вопросов, в том числе и о семье. У Цымбалюка поинтересовались, есть ли у него братья и сестры. Актер признался, что он в семье не один ребенок. У знаменитости есть родная сестра-красавица Ольга, редким фото с которой он поделился.

"Родная сестра — Олюся", — подписал кадр с сестрой артист и добавил смайлик в виде красного сердца.

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Тарас Цымбалюк с родной сестрой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Также Тарас Цымбалюк рассказал о печальном событии, которое стало переломным моментом в его жизни. Актер признался, что тяжело пережил потерю бабушки. По словам Цымбалюка, его детскому уму это далось сложно. Также актер именно тогда осознал, как важно ценить родных людей, пока те рядом.

"Смерть бабушки…Мой детский ум должен был в короткие сроки осознать, что я не только больше никогда не смогу принести бабушке мороженое в стаканчике, которое она обожала, но и никогда не увижу ее, и не услышу тот родной голос…Впервые встретился с мыслью, что надо ценить людей рядом, которые сделают нам рядом, которые сделают нам рядом, которые направляют нам свои неподдельные эмоции... Говорите, что сомневаетесь сказать сейчас, потому что потом может не быть возможности...", - поделился артист.

Покойная бабушка Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк объявил, что стал новым "Холостяком". Актер уже признался, почему согласился искать любовь на проекте.