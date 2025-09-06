Тарас Цымбалюк набил между грудью новое тату и похвастался своим стальным прессом

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Новый герой романтического реалити "Холостяк", украинский актер Тарас Цымбалюк похвастался новой татуировкой.

Довольно большое изображение появилось у артиста на груди. В своем фотоблоге Тарас обнажил торс, чтобы в зеркале похвастаться результатом незадолго после сеанса у тату-мастера. Так, между грудей звезды отныне постоянно будет виднеться надпись "добро".

Тарас Цимбалюк с новой татуировкой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Всего на теле Цымбалюка более 70 тату разных размеров. Среди них есть те, которые несут особый смысл для актера. Как вот, например, телефон покойной бабушки или автограф папы. И на таком большом количестве изображений 35-летний Тарас не остановился.

Интересно, что только в начале августа этого года знаменитость показывал, что набил себе изображение бабочки и надпись "к черту нормальное, я хочу магии", как снова обратился к тату-мастеру, чтобы набить слово "добро".

Повлиял ли на новую татуировку конкретный этап жизни или ситуация — актер не сообщал. Однако известно, недавно он стал новым героем романтического реалити, а также появился на модном показе линейки одежды своей бывшей избранницы Светланы. Он стал моделью и продемонстрировал зрителям свое дефиле.