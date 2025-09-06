- Дата публикации
Тарас Цымбалюк набил между грудью новое тату и похвастался своим стальным прессом
Полуобнаженный актер показал результат недавнего визита в тату-салон.
Новый герой романтического реалити "Холостяк", украинский актер Тарас Цымбалюк похвастался новой татуировкой.
Довольно большое изображение появилось у артиста на груди. В своем фотоблоге Тарас обнажил торс, чтобы в зеркале похвастаться результатом незадолго после сеанса у тату-мастера. Так, между грудей звезды отныне постоянно будет виднеться надпись "добро".
Всего на теле Цымбалюка более 70 тату разных размеров. Среди них есть те, которые несут особый смысл для актера. Как вот, например, телефон покойной бабушки или автограф папы. И на таком большом количестве изображений 35-летний Тарас не остановился.
Интересно, что только в начале августа этого года знаменитость показывал, что набил себе изображение бабочки и надпись "к черту нормальное, я хочу магии", как снова обратился к тату-мастеру, чтобы набить слово "добро".
Повлиял ли на новую татуировку конкретный этап жизни или ситуация — актер не сообщал. Однако известно, недавно он стал новым героем романтического реалити, а также появился на модном показе линейки одежды своей бывшей избранницы Светланы. Он стал моделью и продемонстрировал зрителям свое дефиле.