Тарас Цымбалюк неожиданно показался под капельницей и объяснил, что произошло

Артист заставил своих подписчиков сильно волноваться за него.

Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Украинский актер Тарас Цымбалюк неожиданно показался под капельницей.

В Instagram-stories артист опубликовал новое фото. На снимке знаменитость лежал в постели, а к его руке тем временем была присоединена система капельницы. Тарас Цымбалюк долго не держал интригу и не стал заставлять поклонников за него волноваться, а сразу же объяснил, что произошло.

Актер заверил, что с его здоровьем все в порядке. Артист ради профилактики прокапал курс витаминов. И уже после этого Тарас Цымбалюк порадует поклонников, сыграв в Ужгороде один из своих спектаклей.

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Ужгород, сейчас немножко залью в себя витаминов и вечером, ясное дело, буду очень вас ждать на спектакле", — отметил актер.

Напомним, прошлой осенью о Тарасе Цымбалюке много говорили. Дело в том, что он был новым героем шоу "Холостяк". Недавно артист честно признался, какую ошибку совершил и чем его разочаровал проект.

