Тарас Цымбалюк неожиданно стал блондином и похвастался кардинально новым имиджем

Украинский актер и новый герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк неожиданно стал блондином.

Артист решился на изменения во внешнем виде. Звезда решил поэкспериментировать с прической. От волос избавляться актер не стал, а вместо этого их покрасил, а точнее осветлил. В своем Instagram знаменитость опубликовал фото, где позирует со специальным средством на голове. На следующих кадрах Тарас Цымбалюк уже хвастался результатом. В частности, актер стал блондином.

Кстати, вполне вероятно, что на такой эксперимент Тарас Цымбалюк решился не просто так. Сейчас актер активно работает на съемочной площадке. Артист снимается в ленте режиссера Алексея Комаровского. Компанию знаменитости составляют коллеги Анастасия Цимбалару, Наталка Денисенко и Антонина Хижняк. Поэтому, вполне вероятно, что новая прическа необходима для роли.

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк приезжал к родителям в свой родной город. Артистка делился их совместными фото, на которых показывал, как они выглядят все вместе.