Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина

Новый герой романтического реалити "Холостяк", украинский актер Тарас Цымбалюк неожиданно засветился в компании бывшей возлюбленной, бизнесвумен Светланы Готочкиной.

Артист решил поддержать экс-избранницу. Дело в том, что Светлана Готочкина презентовала в Киеве новую коллекцию своей одежды. Модный показ прошел в одном из ангаров столицы. Модели выходили из самолета и дефилировали по подиуму, который был в виде крыла летательного аппарата.

Тарас Цымбалюк на показе Светланы Готочкиной / © instagram.com/got.sveta

Так вот, чтобы поддержать бывшую избранницу, Тарас Цымбалюк стал манекенщиком. Более того, в конце показа актер даже дефилировал рядом с бизнесвумен.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / © instagram.com/got.sveta

Отметим, Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина начали встречаться осенью 2022 года. Однако уже в конце декабря 2024-го начали распространяться слухи о разрыве пары. Ни актер, ни бизнесвумен эти сплетни не комментировали. Однако в апреле 2025 года артист официально подтвердил разрыв со Светланой Готочкиной, став новым героем проекта "Холостяк".

