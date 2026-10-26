Тарас Цымбалюк отправил родителей за границу и показал их счастливое путешествие: "Папа в восторге"

Тарас Цымбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинский актер Тарас Цымбалюк порадовал родителей особым путешествием за границу. Пока артист находится на гастролях, его родные наслаждаются отдыхом в Италии.

В своем фотоблоге Цымбалюк опубликовал фотографии родителей из Венеции. Для его папы Василия Васильевича, который по специальности историк и литературовед, эта поездка стала особенной возможностью увидеть своими глазами места, о которых он много лет рассказывал ученикам. Не менее яркие впечатления получила и мама актера Татьяна Васильевна.

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Родители уже успели написать в семейном чате о своих эмоциях от знакомства с итальянским городом. Своими словами восхищения они поделились и с сыном.

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«Впечатления фантастические. Город-сказка. Город-легенда. Жемчужина мировой истории и культуры. Папа от Венеции в восторге!» — написали родные актера.

Родители Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сторис Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас, в свою очередь, признался, что особенно радуется возможности родителей путешествовать и узнавать то, что раньше казалось недостижимым.

«Мои хорошие сейчас в путешествии… Радуюсь. Папа впервые побывал в Венеции. И это тот случай, когда человек знает о Венеции больше некоторых местных жителей. Папа потратил много лет на изучение всемирной истории, и я невероятно радуюсь, что родители, являющиеся педагогами, которые действительно любят свой предмет, находятся в местах, о которых они сотни раз рассказывали ученикам», — поделился артист.

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк привел свою возлюбленную на «Голос країни-14», а она удивила танцами босиком. Тина Кароль тоже не удержалась и станцевала без каблуков прямо на тренерском кресле.

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