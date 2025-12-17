Тарас Цымбалюк отпраздновал 36-летие в компании бывшей возлюбленной, с которой его подозревают в романе

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк 16 декабря отпраздновал день рождения. Артисту исполнилось 36 лет.

День рождения звезда провел в кругу близких. В частности, на праздновании присутствовали Наталка Денисенко, Богдан Осадчук, Алексей Комаровский, Виктория Маремуха. Более того, там засветилась и бывшая избранница Цымбалюка - бизнесвумен и дизайнер Светлана Готочкина.

Правда, о присутствии экс-возлюбленной актера на праздновании его 36-летия стало известно случайно. Дело в том, что Готочкина вообще ничего не публиковала с вечеринки. Она лишь намекала, что у нее на 16 декабря были планы, поэтому она взяла выходной и поехала праздновать за город. Кроме того, никто из гостей Тараса Цымбалюка тоже не публиковал фото со Светланой. Только на одном моменте засветилась Готочкина - в отражении в плитке. Пользователи узнали ее по линии роста волос и очертаниям лба.

День рождения Тараса Цымбалюка / © instagram.com/vicky_mare

Кстати, в Сети подозревают, что Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина находятся в романтических отношениях. Ни актер, ни бизнесвумен это не подтверждают. А недавно Готочкина с юмором обратилась к артисту и объяснила, какие между ними отношения.