Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

Реклама

Украинский актер Тарас Цымбалюк подогрел слухи о романе с известной актрисой.

Речь идет о Елене Светлицкой, с которой артисту приписывают отношения. Так, в своем Instagram Тарас Цимбалюк поделился их совместными кадрами. В частности, парочка сделала забавный ролик. На кадрах Елена Светлицкая делала вид, будто моет пол, а актер тем временем хотел ее шлепнуть по ягодицам, но промахнулся и дал подзатыльник.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

При этом, видео было сделано, очевидно, в квартире Тараса Цымбалюка, поскольку на тумбочке виднелся шлем "Железного человека", который актеру подарили на день рождения. Также артист разгуливал по комнате топлес.

Реклама

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

К слову, такой совместный контент, которым в последнее время Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая активно делятся в своих соцсетях, только подогревают слухи об их романе. Однако сами актеры ни подтверждают сплетни, ни опровергают их.

Отметим, впервые о романе Тараса Цымбалюка и Елены Светлицкой заговорили весной 2025 года. Тогда источники ТСН.ua застали парочку вместе во время прогулки по Львову. Тогда артисты мило держались за руки. При этом они активно делились совместным контентом.

Позже актеры прекратили появляться друг у друга в соцсетях. Но впоследствии артисты снова начали провоцировать немало сплетен. Они вместе посещали светские мероприятия и проводили отпуска. Недавно Елену Светлицкую напрямую спросили, что ее связывает с Тарасом Цымбалюком, однако артистка не стала реагировать на сплетни, а лишь продолжила интриговать фанатов.