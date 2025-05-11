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- Гламур
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Тарас Цымбалюк похвастался роскошным подарком для мамы по случаю особого праздника
Актер нежно поздравил самую родную с Днем матери.
Украинский актер Тарас Цымбалюк восхищал фанатов редким фото с мамой.
В День матери, 11 мая, артист охотно показал фото с мамой-красавицей Татьяной. Звезда рассказал также об особом подарке для нее. В частности, Тарас порадовал родного человека драгоценными серьгами, которые тщательно выбирал накануне.
По словам актера, мама была в восторге от такого сюрприза: "Лучше цветов. Мама подтверждает". В свою очередь, Татьяна в ответ сыну оставила немало теплых слов в комментариях: "Спасибо судьбе, посылающей нам наших дорогих детей... Тогда мы слышим такое волшебное слово "мама".
Тем временем поклонники Цымбалюка под публикацией оставили слова благодарности его маме за воспитание сына и оценили подарок.
Маме благодарность за такого талантливого и харизматичного сына! Долгих лет жизни! Мирного неба!
Теперь понятно, от кого у тебя такая улыбка. Очень хороший подарок
Прекрасные фото, Тарас. Так и веет от них теплотой и любовью
Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко, певец Виталий Козловский и другие украинские звезды также показали свою семью и поздравили родных.