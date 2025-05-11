Тарас Цымбалюк похвастался роскошным подарком для мамы по случаю особого праздника

Тарас Цымбалюк с мамой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Реклама

Украинский актер Тарас Цымбалюк восхищал фанатов редким фото с мамой.

В День матери, 11 мая, артист охотно показал фото с мамой-красавицей Татьяной. Звезда рассказал также об особом подарке для нее. В частности, Тарас порадовал родного человека драгоценными серьгами, которые тщательно выбирал накануне.

По словам актера, мама была в восторге от такого сюрприза: "Лучше цветов. Мама подтверждает". В свою очередь, Татьяна в ответ сыну оставила немало теплых слов в комментариях: "Спасибо судьбе, посылающей нам наших дорогих детей... Тогда мы слышим такое волшебное слово "мама".

Реклама

Тарас Цымбалюк с мамой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк с мамой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тем временем поклонники Цымбалюка под публикацией оставили слова благодарности его маме за воспитание сына и оценили подарок.

Маме благодарность за такого талантливого и харизматичного сына! Долгих лет жизни! Мирного неба!

Теперь понятно, от кого у тебя такая улыбка. Очень хороший подарок

Прекрасные фото, Тарас. Так и веет от них теплотой и любовью

Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко, певец Виталий Козловский и другие украинские звезды также показали свою семью и поздравили родных.