Тарас Цымбалюк показал родную сестру с племянниками и как на огороде с мамой картошку копал

Тарас Цымбалюк с мамой

Украинский актер Тарас Цымбалюк приехал в родной дом в Корсунь-Шевченковском.

В своем Instagram артист поделился уютными моментами. В частности, как родители, сестра и племянники встречали его накрытым столом. После трапезы Цымбалюк прогулялся по вечернему городу с родственниками и растрогал своими эмоциями со словами: "Какой кайф".

Отец Тараса Цымбалюка

Мама Тараса Цымбалюка

Родная сестра Тараса Цымбалюка

Племянник Тараса Цымбалюка

Позже знаменитость опубликовал фото с огорода. На снимке он предстает вместе с мамой Татьяной Васильевной. В подписи к кадру Цымбалюк с юмором признался, что недавно помогал родной копать картошку.

"Холостяк" это, конечно, хорошо... Но картошка сама себя не выкопает", — в шутку написал звезда.

Тарас Цымбалюк с мамой

В комментариях поклонники и звездные друзья актера уже отреагировали на такое перевоплощение и домашний контент:

"Ну разве можно быть настолько идеальным" — Григорий Решетник

"Атмосфера — топ!!! Татьяна Васильевна модница" — Наталка Денисенко

Тарас, выкопайте картошку еще моей маме, пожалуйста

Восхищаюсь Вами, потому что в Вас есть самое ценное — человечность и простота

