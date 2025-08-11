- Дата публикации
Тарас Цымбалюк показал родную сестру с племянниками и как на огороде с мамой картошку копал
Актер приехал в родной Корсунь-Шевченковский увидеться с родными.
Украинский актер Тарас Цымбалюк приехал в родной дом в Корсунь-Шевченковском.
В своем Instagram артист поделился уютными моментами. В частности, как родители, сестра и племянники встречали его накрытым столом. После трапезы Цымбалюк прогулялся по вечернему городу с родственниками и растрогал своими эмоциями со словами: "Какой кайф".
Позже знаменитость опубликовал фото с огорода. На снимке он предстает вместе с мамой Татьяной Васильевной. В подписи к кадру Цымбалюк с юмором признался, что недавно помогал родной копать картошку.
"Холостяк" это, конечно, хорошо... Но картошка сама себя не выкопает", — в шутку написал звезда.
В комментариях поклонники и звездные друзья актера уже отреагировали на такое перевоплощение и домашний контент:
"Ну разве можно быть настолько идеальным" — Григорий Решетник
"Атмосфера — топ!!! Татьяна Васильевна модница" — Наталка Денисенко
Тарас, выкопайте картошку еще моей маме, пожалуйста
Восхищаюсь Вами, потому что в Вас есть самое ценное — человечность и простота
