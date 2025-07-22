Тарас Цымбалюк показался под капельницами и раскрыл причину ухудшения самочувствия

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинский актер Тарас Цымбалюк сообщил о внезапном ухудшении самочувствия, которое завершилось капельницами.

В своем Instagram артист признался, что уже сутки чувствует себя ужасно — его здоровье подкосило сильное отравление. Цымбалюк опубликовал фото с капельницей на кровати и обратился к подписчикам с призывом беречь здоровье. При этом признался, что этот период стал для него настоящим испытанием.

"Такое лицо у человека, который отравился и уже сутки ах**вает от своего состояния. Берегите себя! Обнимаю", — поделился Цымбалюк.

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Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Несмотря на слабость, актер не теряет оптимизма. Он отметил, что ждет улучшения состояния и придерживается всех медицинских рекомендаций, ведь впереди его ждет ряд рабочих проектов.

"Прокапался, лекарства купил, жду, когда меня попустит, потому что меня ждет куча работы", — добавил звезда.

Напомним, недавно дочь Оли Поляковой после свадьбы показалась в палате своего новоиспеченного мужа. Маша удивила причиной, по которой ему понадобились медики.